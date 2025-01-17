Ермошина встречается со студентами Гродненского университета им. Янки Купалы

"Разам працуюць, разам спяваюць" 17 января трудовые коллективы Гродно. "Марафон единства" подарил праздник филиалам "Гродно Азота", а еще пели хором на "Гронитексе" и "Белкарде".

Музыкальная пауза не отходя от станков. Практический урок и студентам колледжа искусств - мастер-класс дал Президентский оркестр. Кульминация дня и в Гродненском университете имени Янки Купалы.

Ажиотаж на кульминационном событии на "Марафоне единства" в Гродно - это встреча "Моя жизнь, мой путь, мой Президент". Главный спикер сегодня - Лидия Михайловна Ермошина. Сегодня она в статусе заслуженного юриста Республики Беларусь и, как она сама сказала, впервые просто избирателя в предстоящей выборной гонке.

Лидия Михайловна рассказала, не жалеет ли она о пройденном пути с 1996 до 2021 года, с какими чувствами вспоминает это время.

Лидия Ермошина, заслуженный юрист Республики Беларусь, председатель ЦИК (1996-2021 гг.):

"Я считаю, что жалеть о пройденном и прожитом совершенно бесполезно. Это просто-напросто приведет к тому, что ты будешь ощущать себя неудачником. Поэтому я думаю, что жизнь и судьба индивидуально дается под каждого человека. В любом случае если бы я не стала председателем ЦИК, может быть, стала бы кем-то другим, что опять-таки привело бы ко многим трудностям. Все предначертано. Тем не менее, я считаю, что если существует определенная общественная известность и признательность, значит, ты не зря работал и проживал этот путь".