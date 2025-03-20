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ЕС и НАТО обсуждают отправку войск в Украину после перемирия. Дьяченко оценил последствия
Страны ЕС и НАТО в формате "коалиции желающих" обсуждают отправку войск в Украину после перемирия. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, формат рассматривается от мониторинговой или миротворческой миссии до миссии сдерживания или усиления украинских сил.
"Дискуссия продолжается. Ряд стран готов участвовать, ряд - нет. Но главный вопрос о том, если будет мир, то какие силы и возможности нам понадобятся. Мы рассматриваем мониторинговую миссию, миротворческую миссию, миссию сдерживания, миссию усиления", - сказала она.
Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси в студии "Первого информационного" поделился мнением: "Возникает вполне определенный и закономерный вопрос: а что будет, если после ввода этого экспедиционного корпуса начнут гибнуть солдаты НАТО? Потому что, скажем так, в Украине образовались и крайне радикальные силы, которые не заинтересованы в установлении перемирия. Мы же видим, что часть радикалов выступает за то, чтобы возвратиться к границам 1991 года или к ситуации начала 2022 года. Но по факту это все политические фантазии. Реально надо сегодня руководствоваться политическим прагматизмом".
Депутат считает, чтобы остановить военное действие, нужно учитывать в первую очередь интересы Российской Федерации и интересы украинского народа.
"И как отреагирует политический истеблишмент в Европе? Мы знаем, что сегодня Европу периодически накрывают политические торнадо, волны экономического глубокого кризиса, который затронул не только Германию, но и Францию, да и в Великобритании дела не очень хорошо обстоят в экономике. И поэтому там периодически идет смена правительств, - прокомментировал Дьяченко. - Различная политическая турбулентность приводит к тому, что те партии, которые несколько лет назад были на плаву, сегодня уходят на второй план. И как отреагируют избиратели, когда во Францию, в Германию, в ту же самую Британию пойдут цинковые гробы? Мы знаем, что и сейчас они идут, но фактически представители Североатлантического альянса сегодня неофициально присутствуют в зоне вооруженного конфликта в качестве советников, в качестве тех, кто курирует вопросы, связанные с подготовкой специалистов Вооруженных сил Украины и т.д. Но когда будет обозначено присутствие Вооруженных сил стран НАТО в этом регионе, то, конечно, будут и трагические исходы. И вот вопрос, нужно ли это избирателям в Германии, в Британии, во Франции, когда будут гибнуть, непонятно за какие идеи, непонятно за какие интересы их граждане".