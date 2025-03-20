ЕС и НАТО обсуждают отправку войск в Украину после перемирия. Дьяченко оценил последствия

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси в студии "Первого информационного" поделился мнением: "Возникает вполне определенный и закономерный вопрос: а что будет, если после ввода этого экспедиционного корпуса начнут гибнуть солдаты НАТО? Потому что, скажем так, в Украине образовались и крайне радикальные силы, которые не заинтересованы в установлении перемирия. Мы же видим, что часть радикалов выступает за то, чтобы возвратиться к границам 1991 года или к ситуации начала 2022 года. Но по факту это все политические фантазии. Реально надо сегодня руководствоваться политическим прагматизмом".

"И как отреагирует политический истеблишмент в Европе? Мы знаем, что сегодня Европу периодически накрывают политические торнадо, волны экономического глубокого кризиса, который затронул не только Германию, но и Францию, да и в Великобритании дела не очень хорошо обстоят в экономике. И поэтому там периодически идет смена правительств, - прокомментировал Дьяченко. - Различная политическая турбулентность приводит к тому, что те партии, которые несколько лет назад были на плаву, сегодня уходят на второй план. И как отреагируют избиратели, когда во Францию, в Германию, в ту же самую Британию пойдут цинковые гробы? Мы знаем, что и сейчас они идут, но фактически представители Североатлантического альянса сегодня неофициально присутствуют в зоне вооруженного конфликта в качестве советников, в качестве тех, кто курирует вопросы, связанные с подготовкой специалистов Вооруженных сил Украины и т.д. Но когда будет обозначено присутствие Вооруженных сил стран НАТО в этом регионе, то, конечно, будут и трагические исходы. И вот вопрос, нужно ли это избирателям в Германии, в Британии, во Франции, когда будут гибнуть, непонятно за какие идеи, непонятно за какие интересы их граждане".