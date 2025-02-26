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"Есть большая опасность, что это будет": эксперт рассказал, заменят ли роботы человека
Если в целом посмотреть на инновационное развитие Беларуси не только в рамках технопарков (от науки тоже много зависит), то как будет развиваться сельское хозяйство, какой будет белорусская промышленность. И не разрушена ли сегодня наука и реальное производство.
Эти темы осветил в "Актуальном интервью" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.
"Нет. У нас все проекты заложены в Госпрограмме инновационного развития - это основной инструмент инновационной деятельности. Все проекты также заходят в программу на основе экспертизы бизнес-плана", - объяснил председатель.
Беларуси скоро нужно будет подводить итоги этой программы, в связи с чем эксперт отметил, что, невзирая на то, что происходит вокруг страны, у нас третий год подряд наблюдаются положительные тренды по всем показателям. По словам Сергея Шлычкова, за 4 года в Беларуси создано более 11,5 тыс. высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. В 2025 году планируется сделать еще 12 тыс. В 2024 году таких мест было создано 2,8 тыс.
Так что в успехе специалисты не сомневаются, и все показатели будут выполнены.
Сергей Шлычков также рассказал, как изменятся белорусские технологии спустя 10-20 лет и заменят ли человека роботы. "Есть большая опасность, что это будет, потому что это связано не только с тем, что мы увлекаемся инновациями, а это связано с тем, что научно-технический прогресс по кольцу меняет мировоззрение каждого следующего поколения. То есть оно будет менее заинтересовано в ручном труде", - пояснил эксперт.
Подытоживая, председатель также обозначил, что роботы - это одно из ключевых направлений. "А вообще, все, что связано с цифрой, с информационно-коммуникационными технологиями, с компьютерными технологиями - это наше будущее. Не стоит забывать и о седьмом технологическом укладе, человекоподобных технологиях", - заключил он.