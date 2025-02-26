"Есть большая опасность, что это будет": эксперт рассказал, заменят ли роботы человека

Если в целом посмотреть на инновационное развитие Беларуси не только в рамках технопарков (от науки тоже много зависит), то как будет развиваться сельское хозяйство, какой будет белорусская промышленность. И не разрушена ли сегодня наука и реальное производство.

Эти темы осветил в "Актуальном интервью" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.

"Нет. У нас все проекты заложены в Госпрограмме инновационного развития - это основной инструмент инновационной деятельности. Все проекты также заходят в программу на основе экспертизы бизнес-плана", - объяснил председатель.

Беларуси скоро нужно будет подводить итоги этой программы, в связи с чем эксперт отметил, что, невзирая на то, что происходит вокруг страны, у нас третий год подряд наблюдаются положительные тренды по всем показателям. По словам Сергея Шлычкова, за 4 года в Беларуси создано более 11,5 тыс. высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. В 2025 году планируется сделать еще 12 тыс. В 2024 году таких мест было создано 2,8 тыс.

Сергей Шлычков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e566b7f-3a9a-411c-976e-185175ef38c8/conversions/e01eff3f-a528-45a8-93f2-f0b17fe0e5a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e566b7f-3a9a-411c-976e-185175ef38c8/conversions/e01eff3f-a528-45a8-93f2-f0b17fe0e5a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e566b7f-3a9a-411c-976e-185175ef38c8/conversions/e01eff3f-a528-45a8-93f2-f0b17fe0e5a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e566b7f-3a9a-411c-976e-185175ef38c8/conversions/e01eff3f-a528-45a8-93f2-f0b17fe0e5a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Шлычков

Так что в успехе специалисты не сомневаются, и все показатели будут выполнены.

Сергей Шлычков также рассказал, как изменятся белорусские технологии спустя 10-20 лет и заменят ли человека роботы. "Есть большая опасность, что это будет, потому что это связано не только с тем, что мы увлекаемся инновациями, а это связано с тем, что научно-технический прогресс по кольцу меняет мировоззрение каждого следующего поколения. То есть оно будет менее заинтересовано в ручном труде", - пояснил эксперт.