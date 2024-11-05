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Общество
Эстафету "Марафона единства" приняли блогеры и отправились на место силы белорусского Президента
3 часа назад
Марафон единства
блогеры
Президент
Все
Лукашенко попросил Путина разместить комплекс "Орешник" в Беларуси
2 часа назад
Лукашенко: Незадействованных резервов в сфере транспорта и логистики у Беларуси и России пока много
3 часа назад
Лукашенко и Путин подпишут ряд важных документов во Дворце Независимости в Минске
4 часа назад
Лукашенко о России: Мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа и нефтепродуктов
4 часа назад
Политика
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В Минске утвердили Концепцию безопасности Союзного государства
1 час назад
Россия поставит Беларуси ракетный комплекс "Орешник". Когда и на каких условиях?
1 час назад
Лукашенко и Путин подписали договор о формировании объединенного рынка электроэнергии СГ
2 часа назад
Беларусь и Россия заключили договор о гарантиях безопасности в рамках СГ
2 часа назад
Путин: Беларусь и Россия неизменно оказывают друг другу союзническую поддержку
2 часа назад
Общество
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В Минске приняли план мероприятий Союзного государства, посвященных 80-летию Победы
1 час назад
В Союзном государстве будут единые правила защиты прав потребителей
1 час назад
С 1 марта 2025 года в Союзном государстве установят комфортные тарифы на связь
2 часа назад
Широкий обзор и неоспоримые доказательства. ГАИ ловит нарушителей ПДД с высоты
2 часа назад
Экономика
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В белорусских санаториях подорожают путевки. Узнали, насколько
4 часа назад
БМЗ будет перерабатывать металлургическую пыль
7 часов назад
В Беларуси обсуждается новый проект АПК на 170 млн долларов с группой компаний "Содружество"
20 часов назад
В чем уникальность продукции Минского электротехнического завода для российского рынка
21 час назад
Качество, ассортимент товаров. Белорусы смогут обратиться в профсоюзные общественные приемные
05.12.2024
09:55
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Какие детали секретного плана Германии по подготовке к войне уже известны
04.12.2024
18:38
В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов. Что это означает?
1 час назад
"Неверная ставка". Орбан указал на ошибку Украины
3 часа назад
Лавров заявил, что Крым мог быть украинским, если бы не госпереворот 2014 года
3 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
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Полиция Мельбурна разыскивает двух подозреваемых в поджоге синагоги
5 часов назад
Убийство супругов-валютчиков 25-летней давности раскрыто в Витебске
7 часов назад
Три человека погибли в Перу после внезапного камнепада
19 часов назад
Мужчина отдал свой Nissan сыну знакомого для ремонта, а тот перестал выходить на связь
19 часов назад
Кругозор
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Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00