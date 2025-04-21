"Это был шок". Свидетели вспоминают о сожжении Дома профсоюзов в Одессе

Владимир Карасев, политтехнолог, эксперт-международник (Россия): "Мы узнали о трагедии ближе к вечеру. Это, конечно, был шок. Интернет плохо работал, тем не менее, созвонились с одесситами и они рассказали. На следующий день, 3-го числа, мы уже нарисовали плакаты на наших баррикадах перед зданиями администрации. Появились плакаты: "Луганск скорбит с Одессой", " Одесса, мы с тобой! " Спустя несколько дней я выхожу от Валерия Дмитриевича Болотова из здания администрации Луганска, и меня кто-то окликнул на палаточном городке. Я смотрю, это были мои одесситы, с которыми я был знаком много лет. Они смогли вырваться из Одессы, вырваться вот из этого ада. Их там было человек 7-8. Они все вступили к нам в ополчение в Луганске и воевали за Одессу, за освобождение Одессы в том числе. И вот они как раз все рассказали о том, что там происходило. И это стало поворотным моментом".