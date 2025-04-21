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"Это был шок". Свидетели вспоминают о сожжении Дома профсоюзов в Одессе
В 2025 году - 11 лет с момента трагедии в одесском Доме профсоюзов, где заживо сжигали людей, а тех, кто пытался спастись, добивали палками и огнестрельным оружием.
Одесская "Хатынь" стала той самой точкой невозврата, когда брат брату стал врагом, нацизм расправил плечи, а русофобия стала национальной идеологией в Украине. Во многом именно этот беспрецедентный случай агрессии и стал триггером для последующих событий в Донбассе и на всей Украине.
Владимир Карасев, политтехнолог, эксперт-международник (Россия): "Мы узнали о трагедии ближе к вечеру. Это, конечно, был шок. Интернет плохо работал, тем не менее, созвонились с одесситами и они рассказали. На следующий день, 3-го числа, мы уже нарисовали плакаты на наших баррикадах перед зданиями администрации. Появились плакаты: "Луганск скорбит с Одессой", " Одесса, мы с тобой! " Спустя несколько дней я выхожу от Валерия Дмитриевича Болотова из здания администрации Луганска, и меня кто-то окликнул на палаточном городке. Я смотрю, это были мои одесситы, с которыми я был знаком много лет. Они смогли вырваться из Одессы, вырваться вот из этого ада. Их там было человек 7-8. Они все вступили к нам в ополчение в Луганске и воевали за Одессу, за освобождение Одессы в том числе. И вот они как раз все рассказали о том, что там происходило. И это стало поворотным моментом".
В 2025 году Европейский суд по правам человека внезапно отреагировал на Одесскую трагедию: украинскую власть обвинили в том, что не были найдены и наказаны виновники, а также поставили задачу выплатить жертвам трагедии компенсацию. Только сами участники событий считают такое внезапное внимание издевательством.
Подробности смотрите 29 апреля в вечернем эфире "Беларусь 1" в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".