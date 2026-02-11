"Это комплекс мероприятий сдерживающего характера" - Вольфович о внезапной проверке боеготовности

Проверка Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси проходит интенсивно. Главнокомандующий очень внимательно относится к масштабному экзамену, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, посещая танковый батальон 120-й отдельной механизированной бригады.

После получения конверта с распоряжением главы государства срок готовности у этого подразделения был немногим больше, чем у других воинских частей, которые уже вчера выдвинулись в назначенные районы. У танкистов были сутки, чтобы проверить исправность и подготовить технику к боевому применению, загрузить машины снарядами и обслужить вооружение танков с поправкой на зимние условия. Другие части решают вопросы размещения личного состава и подготовки вооружения к дальнейшему применению.

"Боевая подготовка, внезапная проверка - это тоже комплекс мероприятий сдерживающего характера, который показывает, что мы готовы в случае необходимости встать на защиту своей Родины", - отметил Вольфович.

Также он подчеркнул, что Президент очень внимательно относится к данной проверке. "Вчера вечером был доклад Президенту о том, как прошел первый день основного этапа проверки, какие были проверены вопросы, что получилось, что не получилось. Вся проверка очень интенсивная. Ну ничего. Для этого военнослужащие и предназначены. Беседуя с личным составом, я вижу, что у них действительно есть желание показать отличные результаты", - сказал госсекретарь.