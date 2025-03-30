"Это крайняя мера". Семеняко о планах Польши заминировать границу с Беларусью

Власти Польши планируют задействовать противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений "Восточный щит" на границах с Беларусью и Россией. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

Действительно ли в ближайшее время польская граница будет заминирована? Такую вероятность в студии "Первого информационного" оценил Валентин Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Я думаю, что этого не произойдет, потому что это крайняя мера, которая действительно вызовет еще большее возмущение у местного населения", - прокомментировал Семеняко.