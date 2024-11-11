"Это крутая энергия" - в Мозыре сегодня стартовал "Марафон единства"

В Мозыре сегодня стартовал "Марафон единства". И это тоже предновогодний подарок. 11-й город в маршруте акции сегодня транслировал высокое национальное искусство. Большой десант Большого театра. Выставка Национальной библиотеки.

В орнамент марафона вшили золотую нить Слуцкого пояса. Уникальная выставка в краеведческом музее. И еще интерактивные площадки, импровизированные концерты и диалоги титанов.

Одно дело делают: Мозырский НПЗ и Гомельоблнефтепродукт встретились на "Марафоне единства"

Почти полвека этот завод сближает нас в прямом смысле. Мозырский нефтеперерабатывающий делает перемещения комфортнее, производя высококлассный бензин. Вероятно, благодаря их трудам "все мы здесь сегодня собрались" вовремя! И, безусловно, тут не без помощи заправок.

Андрей Федорович, директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт":

"Мозырский нефтепродуктующий завод - это сердце нашего большого организма. Они производят качественные нефтепродукты, и по венам на нашу нефтебазу качают нефтепродукты, а мы - уже бытовая сеть".

Виталий Павлов, гендиректор ОАО "Мозырский НПЗ":

"Можно смело говорить, что мы едины в наших целях, в наших стремлениях".

Одно дело делают успешно. Часто встречаются, но марафон - повод для мозгового штурма и трепещущих вопросов.

Какие качества наиболее ценны в сотрудниках и что за чудо совершили бы, будучи волшебниками? Теплая беседа. Марафон "заправил" песнями об их качественном продукте.

Белхудожпромыслы впервые на "Марафоне единства"

Признал весь мир: все, за что берутся трудолюбивые белорусы, талантливо. Это в крови. Делаем, вкладывая важные смыслы, как и наши предки в прошлом. Их послания мира - в орнаментах неглюбских рушников и Слуцких поясов.

Расшифровать, кстати, впервые на марафоне предложено. Белхудожпромыслы - дебютанты акции. Исключительно ручной труд на ярмарке. Видит каждый через лозу и признанной ЮНЕСКО вытинанке.

"Марафон единства" привез большой десант Большого театра Беларуси

К высокому искусству и прикоснуться и дотянуться до него. С марафоном реально.

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:

"Для многих деток, девочек, это мечта, мечта одеть пуанты. Поэтому я вижу их заинтересованность, радость и желание".

Большой театр высадился в белорусской Швейцарии впервые в таком масштабе. Опера, балет, оркестр - с мастер-классами без формализма. Народные и заслуженные ставили на пуанты и распевали до четвертой октавы.

Безвозмездные подарки марафона. Он выявляет таланты и убеждает: мечтам суждено сбываться.

Покорившие ТikТok и Іnstagram с благотворительной акцией в детском доме Мозыря

Кульминация марафона сегодня - хороводом в Мозырском детском доме. Любимчики миллионов, покорившие Іnstagram и ТikТok, украсили мгновения в буднях тех, кому особо важно получить тепло и внимание.

Иван Здонюк, певец, блогер:

"Здесь настолько теплая, по-настоящему семейная атмосфера. Когда сегодня я узнал, что у нас в графике посещение Мозырского детского дома, я очень улыбнулся, меня эта новость порадовала. Потому что я знаю, что и детки меня уже знают, и я их знаю. С некоторыми даже уже мы познакомились. И когда мы увидимся, это крутая энергия".