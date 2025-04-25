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"Это сближает" - до 15 % пар в Беларуси практикуют партнерские роды
"Это сближает" - до 15 % пар в Беларуси практикуют партнерские родыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba5f71e-bcc0-4988-993f-a396cd4e4af1/conversions/eb3fff5a-534a-4a6b-a75e-e9ea8b33bc95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba5f71e-bcc0-4988-993f-a396cd4e4af1/conversions/eb3fff5a-534a-4a6b-a75e-e9ea8b33bc95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba5f71e-bcc0-4988-993f-a396cd4e4af1/conversions/eb3fff5a-534a-4a6b-a75e-e9ea8b33bc95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba5f71e-bcc0-4988-993f-a396cd4e4af1/conversions/eb3fff5a-534a-4a6b-a75e-e9ea8b33bc95-xl-___webp_1920.webp 1920w
Еще 15-20 лет назад парные роды были диковинкой. Об этом в "Актуальном интервью" заявил директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев.
"15-20 лет назад, я вспоминаю, это было диковинкой. Приходили папы, кто мог, кто не мог. А сейчас в век информационных технологий про такие моменты знают все и это востребовано, - заметил директор РНПЦ "Мать и дитя", говоря о партнерских родах. - По разным регионам от 8 до 15 % желают партнерские роды".
Он обратил внимание, что РНПЦ "Мать и дитя" созданы палаты семейного типа, куда может прийти не только отец, но и другие родственники при наличии справки о состоянии здоровья. "Партнерские роды мы приветствуем в своей работе. Это сближает", - сказал Сергей Васильев.