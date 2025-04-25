"Это сближает" - до 15 % пар в Беларуси практикуют партнерские роды

Еще 15-20 лет назад парные роды были диковинкой. Об этом в "Актуальном интервью" заявил директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев.

"15-20 лет назад, я вспоминаю, это было диковинкой. Приходили папы, кто мог, кто не мог. А сейчас в век информационных технологий про такие моменты знают все и это востребовано, - заметил директор РНПЦ "Мать и дитя", говоря о партнерских родах. - По разным регионам от 8 до 15 % желают партнерские роды".