"Это стимул к действию" - российский журналист Константин Придыбайло о послании Лукашенко на ВНС

Российский журналист Константин Придыбайло, корреспондент телеканала RT, в программе "Актуальное интервью" поделился своими впечатлениями от послания Президента Беларуси Александра Лукашенки к народу и парламенту на ВНС, а также дал оценку ключевым международным и экономическим темам, затронутым главой государства.

С первых слов Константин Придыбайло отметил, что Президент "немного обманул", предупредив о возможной скучности речи. Напротив, выступление было динамичным и удивило своей строгостью.

"Александр Григорьевич, такое ощущение, просто поставил себе задачу раскритиковать все, что можно. Я слушал и думал: как так? Для меня это было удивительно. Я думаю, наверное, это не критика, а такой стимул к действию, чтобы не расслаблялись", - поделился впечатлениями журналист, сравнив этот подход с внутриполитическим курсом в России, где также не принято "почивать на лаврах" даже при достигнутых успехах.

В обращение белорусский лидер не обошел и тему развития белорусско-американских отношений. Константин Придыбайло назвал администрацию Трампа "адекватной" на фоне предыдущих лет и связал ее интерес к диалогу с Минском с глобальной перестройкой мира.

"Трампу, видимо, надоела вот эта Европа, у него один враг - это Китай. И он сделает все возможное, чтобы со всеми друзьями Китая как-то обменяться добрыми контактами", - предположил журналист.

Он подчеркнул, что налаживание контактов Вашингтона с Минском нельзя трактовать как антироссийский шаг. Это, по его мнению, нормальная практика для стабильных государств.

Важным он считает и тон, заданный Александром Лукашенко: "Очень часто в речи Президента Беларуси звучало слово "по-мужски" - да, мы могли подраться, но давай сядем по-мужски поговорим". Такой диалог, по мнению Константина Придыбайло, мог бы обеспечить стабильность всему евразийскому пространству, особенно на фоне кризиса в ЕС.

Отвечая на вопрос о том, что может последовать за снятием части санкций, журналист предположил, что следующей логической ступенью станет встреча Александра Лукашенко и Дональда Трампа, которая, по его мнению, может пройти в Беларуси.

"Мне кажется, что она может пройти в Беларуси… Возможно, это может быть встреча, когда многогранная", - развил мысль Константин Придыбайло. Он описал возможный сценарий: Трамп прилетает в Беларусь, где проходят переговоры с Лукашенко, а затем, возможно, с Владимиром Путиным.

"Оттуда на вертолете из Польши прилетит Зеленский. И вот они сядут за стол переговоров. Возможно, именно в такой конфигурации может наступить тот самый мир", - заявил журналист, отметив усталость украинского народа от конфликта.

Комментируя озвученные в послании Президента Беларуси планы по отношению к находящимся за рубежом оппонентам власти, Константин Придыбайло вспомнил события 2020 года. Он привел в пример историю с кандидатом в президенты Виктором Бабарико, который, по словам журналиста, на одной из встреч предлагал продать завод "Белшина" компании Michelin.

"Их задача, она не поменялась. Они хотели пять лет назад распродать Беларусь, они сейчас хотят ее распродать", - резюмировал он. По его мнению, долгосрочная политика Александра Лукашенко по сохранению промышленных предприятий, таких как "Интеграл" и "Горизонт", в итоге доказала свою стратегическую правильность, особенно после начала СВО, когда их продукция оказалась критически важной.

В личном плане Константин Придыбайло оказался убежденным потребителем белорусских товаров. Он признался, что закупает в Минске трикотаж "килограммами" и уже дважды использовал белорусскую плитку для ремонта в Москве. Сейчас, строя дачу, он снова ищет белорусские отделочные материалы.

"Я когда посмотрел на картинки, что мне предлагают, думаю, я найду белорусскую плитку? Не найду! Я, по-моему, даже в семейном чате писал, если что, готовьтесь из Минска грузить машину, - с юмором рассказал журналист. - Все белорусское в России - это бренд. Вот где написано "белорусское", там всегда будут очереди, там всегда будут люди, потому что это знак качества".