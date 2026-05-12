"Это уникальное издание" - Рачков о четырехтомнике "Беларусь: история и современность"
Издание книги "Беларусь: история и современность" в четырех томах презентовали в Минске. Это книги об истории белорусской государственности, культурном наследии, современной Беларуси и трагедии геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Над проектом работали историки, дипломаты, представители судебной системы и издательской отрасли. Книги выпущены на русском и английском языках.
Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:
"Книга отражает и освещает большой перечень вопросов, самых востребованных, самых часто задаваемых на сегодняшний день. Она больше ориентирована на зарубежного читателя, потому что в последнее время больше приходится заниматься элементарным ликбезом по вопросам истории, внешней политики, экономики. Я считаю, это очень хороший доступный формат, не перегруженный фактами".
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Однозначно, это уникальное издание. Оно будет востребовано прежде всего на внешнем контуре Республики Беларусь, но также полезно и для граждан республики, для школьников и молодежи. В первом томе очень лаконично изложена история государственности нашей страны. Эта тема всегда вызывает повышенный интерес и споры. Издание будет активно использоваться парламентариями в работе на международных площадках, в продвижении парламентской дипломатии".
Четырехтомник уже доступен для покупателей, скоро поступит и в библиотеки страны.