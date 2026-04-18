"Это уже стало традицией" - Турчин о республиканском субботнике

В республиканском субботнике приняли участие около 2,3 млн человек, собрано более 18 млн рублей.

Такие цифры привела заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время участия в субботнике в Минском районе. Руководство аппарата Совмина благоустраивает памятник в деревне Пятевщина.

Память о героях

18 апреля белорусы дружной толокой наводят порядок по всей стране. Места самые разные. В небольшой деревне Пятевщина в Минском районе находится братская могила, где захоронено 45 воинов Советской Армии и партизан, павших в боях в годы Великой Отечественной войны. Они защищали свою землю, свой народ и свое будущее. Местные жители трепетно хранят память о погибших героях. Следят за порядком здесь не только во время субботников, но и в течение года.

В деревне Пятевщина сегодня трудился и премьер-министр Беларуси вместе с аппаратом Совмина. Взялись далеко не за самую простую работу - укладку плитки. Теперь к памятнику будет вести аккуратная тротуарная дорожка. Дополнили композицию красивые туи. По итогам работ к обелиску возложили цветы и почтили память погибших.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Это стало уже не только советской традицией, но и традицией суверенной Беларуси. На самом деле, это замечательная традиция - наводить весной порядок, делать важные вещи. Место, где мы сегодня работаем, - это место, где погибли наши люди в 1941-1944 годах во время Великой Отечественной войны, защищая независимость страны".

И сегодня же вице-премьер Наталья Петкевич озвучила итоговую сумму, собранную на республиканском субботнике. Как известно, деньги пойдут на строительство Национального исторического музея.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Уже собрано более 18 млн рублей, поэтому люди действительно активно принимают участие. И я думаю, что все заметили: у нас теперь не только на протяжении последних нескольких лет, даже чуть больше, проходят республиканские субботники, но и в каждом регионе или на каких-то территориях проводят и свои. Просто в порядке энтузиазма, в порядке инициативы, приводят в порядок свои территории, свои регионы, какие-то объекты. И на самом деле очень здорово, что мы все осознаем: наша страна - это только то, что мы можем сделать своими руками".

Примечательно, что из 45 воинов известны имена только половины. Но это не значит, что солдаты остаются безымянными. Потомки свято чтут память всех павших героев.