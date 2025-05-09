Это вопрос выживания нашего будущего поколения - Дмитрий Жук о том, как важно чтить память о ВОВ

Дмитрий Александрович Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня", а также член Совета Республики Национального собрания Беларуси поделился историей своих родственников во время войны: "Я из семьи партизан. У меня оба деда партизанили, имеют награды. А потом они ушли из жизни, когда я уже был взрослым человеком. Я запомнил фразу: "Внучек, помни, ты из партизанской семьи". И это сегодня во мне, для меня это главный мотиватор всех моих проектов. Я должен сделать так, чтобы то, что помню и знаю я, помнили и знали мои внуки".