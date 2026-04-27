"Это ярлык медиа ЕС" - почему Румен Радев ненастоящий евроскептик

19 апреля 2026 года прошли выборы в Болгарии. По их итогам одержал победу Румен Радев (бывший президент страны). Его называют евроскептиком. Чем это обернется для Евросоюза, и какие последствия для Болгарии, ответил на эти вопросы в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

Собеседник считает, что это в корне не изменит политику Европейского союза. Радев продвигает политику прагматичного взаимодействия с Россией, но стоит на общеевропейских позициях. Более того, у Болгарии сильный оборонный сектор.

Треть от всех поставок болгарского вооружения поставляется в Украину. Болгария тесно переплетена с оборонным сектором Германии, у нее заключены миллиардные контракты по этому направлению.

Это позволило в Болгарии увеличить количество рабочих мест, и от этого Радеву практически не будет возможно отойти. "Но он сыграл на запросе и усталости общества от конфликта, и это пугает европейские институты и медиа. Они стараются навесить на Радева ярлык возможного евроскептика для обозначения красных линий, чтобы он дальше не развивал евроскептическую повестку и не противодействовал линии Брюсселя", - пояснил политическую стратегию аналитик БИСИ.

Сейчас Брюсселю нужна конъюнктурная Болгария. Анатолий Бояшов

"Болгарии нужно сделать какие-то изъятия из европейских санкций для, например, российской нефти, потому что 3 млрд из 40-миллиардного экспорта Болгарии - это экспорт нефтепереработки. По этой причине прагматичное взаимодействие с Россией является частью экономики Болгарии. Думаю, Брюссель это поддержит и не будет сильно давить на Болгарию, потому что это может создать прецедент второго морального лидера а-ля Орбан (экс-премьер-министр Венгрии Виктор Обран. - прим. news.by). Брюсселю это не надо, ему лучше договориться сейчас. Радев хоть отчасти и выступает за прагматичное взаимодействие с Россией, но евроскептиком назвать его очень сложно", - завершил мысль Анатолий Бояшов.