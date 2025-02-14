"Это заслуга всех людей". Эксперт прокомментировал рост ВВП Беларуси

ВВП Беларуси в 2024 году увеличился на 4 %. Об этом 17 января заявил премьер-министр Роман Головченко, подводя итоги работы экономики в ушедшем году.

Экономический аналитик Георгий Гриц в студии "Первого информационного" рассказал, как такой итог оценивают наши оппоненты. Например, по данным Международного валютного фонда (МВФ), Беларусь оказалась на третьем месте в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024 году. Вместе с Беларусью третью позицию разделила Россия.

"Я бы говорил, что это не только заслуга правительства (конечно, правительство было таким драйвером, руководителем всего процесса), это заслуга всей экономики, всех людей, всех граждан Республики Беларусь - начиная от Президента, заканчивая рабочим, который стоит у станка", - высказал мнение аналитик.