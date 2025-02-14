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"Это заслуга всех людей". Эксперт прокомментировал рост ВВП Беларуси

ВВП Беларуси в 2024 году увеличился на 4 %. Об этом 17 января заявил премьер-министр Роман Головченко, подводя итоги работы экономики в ушедшем году.

Экономический аналитик Георгий Гриц в студии "Первого информационного" рассказал, как такой итог оценивают наши оппоненты. Например, по данным Международного валютного фонда (МВФ), Беларусь оказалась на третьем месте в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024 году. Вместе с Беларусью третью позицию разделила Россия.

ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7 %

"Я бы говорил, что это не только заслуга правительства (конечно, правительство было таким драйвером, руководителем всего процесса), это заслуга всей экономики, всех людей, всех граждан Республики Беларусь - начиная от Президента, заканчивая рабочим, который стоит у станка", - высказал мнение аналитик.

По его словам, Беларусь фактически вышла из санкционной политики на траекторию роста в экономике.

Георгий ГрицВВП