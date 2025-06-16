Эвакуированные из Ирана белорусы прибыли в Минск рейсом "Белавиа"

Белорусов и россиян эвакуировали из Ирана рейсом "Белавиа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fc76139-aa99-4603-846c-933d26f302ef/conversions/a3401aad-5c52-416d-8045-846904d93bdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fc76139-aa99-4603-846c-933d26f302ef/conversions/a3401aad-5c52-416d-8045-846904d93bdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fc76139-aa99-4603-846c-933d26f302ef/conversions/a3401aad-5c52-416d-8045-846904d93bdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fc76139-aa99-4603-846c-933d26f302ef/conversions/a3401aad-5c52-416d-8045-846904d93bdc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эвакуированные из Ирана белорусы и россияне прибыли сегодня утром в Минск рейсом "Белавиа". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство нашей страны в Азербайджане.

"Посольство Беларуси в Азербайджане совместно с белорусским посольством в Иране организовали эвакуацию 20 граждан Беларуси и 3 граждан России", - отметили в дипмиссии.

"Граждане Беларуси вылетели утром рейсом "Белавиа" из Баку в Минск и уже прибыли в белорусскую столицу", - рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджане.

Посольство благодарит за помощь государственные органы Азербайджана, а также председателя Общества дружбы "Азербайджан - Беларусь" Васифа Исмаилова и представительство "Белавиа" в Азербайджане.