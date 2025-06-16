3.78 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Эвакуированные из Ирана белорусы прибыли в Минск рейсом "Белавиа"
Эвакуированные из Ирана белорусы и россияне прибыли сегодня утром в Минск рейсом "Белавиа". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство нашей страны в Азербайджане.
"Посольство Беларуси в Азербайджане совместно с белорусским посольством в Иране организовали эвакуацию 20 граждан Беларуси и 3 граждан России", - отметили в дипмиссии.
"Граждане Беларуси вылетели утром рейсом "Белавиа" из Баку в Минск и уже прибыли в белорусскую столицу", - рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджане.
Посольство благодарит за помощь государственные органы Азербайджана, а также председателя Общества дружбы "Азербайджан - Беларусь" Васифа Исмаилова и представительство "Белавиа" в Азербайджане.
Накануне МИД Беларуси сообщал о том, что две группы белорусских граждан 16 июня благополучно выехали из Исламской Республики Иран. Посольство Беларуси в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.