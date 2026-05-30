"Эвакуируйте персонал из Киева" - жесткое предупреждение Полянского в ОБСЕ

"Общий лейтмотив такой, что Украина имеет право делать все, что она делает, и что виновата Россия, у России проблемы на фронте якобы, из-за этого мы прибегаем к таким массированным ударам. Мы в своем выступлении постарались их остудить, поставить на землю. И привели конкретные факты по трагедии в Старобельске. Сказали все, что мы о них думаем в моральном плане. И еще раз предупредили о том, что мы переходим к фазе, когда будут наноситься удары по объектам, связанным с военным комплексом, военно-промышленным комплексом ВСУ. Еще раз рекомендовали внимательно отнестись к нашим предупреждениям о том, что свой персонал из Киева лучше было бы эвакуировать".