"Эвакуируйте персонал из Киева" - жесткое предупреждение Полянского в ОБСЕ

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что удар по Старобельску, который в ОБСЕ пытаются не замечать, был нанесен дронами западного производства (по данным Москвы, БПЛА производятся в ЕС и запускаются через воздушное пространство стран НАТО).

В программе "Война и мир" Дмитрий Полянский отметил, что предупреждение об ответных ударах и рекомендация эвакуировать посольство - это не фигура речи. И если западные дипломаты решат проигнорировать угрозу, ответственность за жизни их граждан полностью ляжет на их же правительство.

Дмитрий Полянский, постоянный представитель России при ОБСЕ:

"Общий лейтмотив такой, что Украина имеет право делать все, что она делает, и что виновата Россия, у России проблемы на фронте якобы, из-за этого мы прибегаем к таким массированным ударам. Мы в своем выступлении постарались их остудить, поставить на землю. И привели конкретные факты по трагедии в Старобельске. Сказали все, что мы о них думаем в моральном плане. И еще раз предупредили о том, что мы переходим к фазе, когда будут наноситься удары по объектам, связанным с военным комплексом, военно-промышленным комплексом ВСУ. Еще раз рекомендовали внимательно отнестись к нашим предупреждениям о том, что свой персонал из Киева лучше было бы эвакуировать".

Запад планирует десятилетнюю войну, рассматривая Украину как расходный материал и полигон. На фоне этого Киев усиливает провокации против Беларуси. Почему дипломатия окончательно уступила место курсу на эскалацию - в материале.

Если Украина для Запада - это просто полигон, остается вопрос, останется ли на этом полигоне к концу десятилетия хоть что-то живое. Или же огонь прямой конфронтации, о которой говорит Полянский, перекинется на весь Европейский континент.

