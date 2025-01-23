Евгений Золотой: В Беларуси делается все, чтобы мы добивались лучших результатов

Самое главное - сделать правильный выбор. У нас в стране сделано очень многое для того, чтобы мы добивались лучших результатов не только в Беларуси, но и на международной арене. И это показали Олимпийские игры. Мы были сплоченными, ведь за нас стояла вся страна.

Евгений Золотой, серебряный призер летних Олимпийских игр 2024 года, член национальной команды Беларуси по академической гребле