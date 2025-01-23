Евгений Золотой: В Беларуси делается все, чтобы мы добивались лучших результатов

Погода в Беларуси
Брест4°
Гомель2°
Витебск1°
Могилев0°
Гродно2°
Минск1°
Минск
1°
В Бресте образовано 138 избирательных участков. В средней школе № 35 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К. В ней расположилось сразу два участка.
На одном из них досрочно проголосовали спортсмены национальной команды Беларуси по академической гребле.
Самое главное - сделать правильный выбор. У нас в стране сделано очень многое для того, чтобы мы добивались лучших результатов не только в Беларуси, но и на международной арене. И это показали Олимпийские игры. Мы были сплоченными, ведь за нас стояла вся страна.
Ольга Савчук, председатель комиссии участка для голосования № 113 по выборам Президента: "Приходят в хорошем расположении духа. Видно, что каждый готовится и ответственно относится к серьезному выбору, понимая, насколько важен голос каждого избирателя для блага, мира и спокойствия на родной земле. И я уверена, что каждый сделает личный правильный выбор".
Отдать свой голос досрочно можно до 25 января включительно. Участки работают с 12:00 до 19:00 без обеда. Основной день голосования - 26 января.