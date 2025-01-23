RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.41 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Евгений Золотой: В Беларуси делается все, чтобы мы добивались лучших результатов

В Бресте образовано 138 избирательных участков. В средней школе № 35 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К. В ней расположилось сразу два участка.

На одном из них досрочно проголосовали спортсмены национальной команды Беларуси по академической гребле.

Самое главное - сделать правильный выбор. У нас в стране сделано очень многое для того, чтобы мы добивались лучших результатов не только в Беларуси, но и на международной арене. И это показали Олимпийские игры. Мы были сплоченными, ведь за нас стояла вся страна.
Евгений Золотой, серебряный призер летних Олимпийских игр 2024 года, член национальной команды Беларуси по академической гребле

Ольга Савчук, председатель комиссии участка для голосования № 113 по выборам Президента: "Приходят в хорошем расположении духа. Видно, что каждый готовится и ответственно относится к серьезному выбору, понимая, насколько важен голос каждого избирателя для блага, мира и спокойствия на родной земле. И я уверена, что каждый сделает личный правильный выбор".

Отдать свой голос досрочно можно до 25 января включительно. Участки работают с 12:00 до 19:00 без обеда. Основной день голосования - 26 января.

Евгений Золотойдосрочное голосованиевыборы 2025выборы Президента