Еврокомиссия предрекает, что конфликт в Украине продлится до 2027 года

Еврокомиссия (ЕК) готовится к тому, что конфликт в Украине будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года, и предлагает продлить до марта 2027 года временные меры защиты украинских беженцев на территории Евросоюза. Об этом заявила ЕК, пишет ТАСС.

"Мы предлагаем продлить меры временной защиты украинцев, бегущих от военного конфликта, до марта 2027 года", - говорится в заявлении.

Временные меры по защите украинских беженцев были приняты Еврокомиссией в марте 2022 года. Благодаря им украинские беженцы на основании паспорта без каких-либо дополнительных документов могут пребывать в странах ЕС, а также получить жилье и доступ к системам образования, здравоохранения и рынку труда.