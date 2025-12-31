Эйсмонт: На предстоящий 2026-й нужно приготовиться работать еще лучше

Темп работы главы государства в 2026 году будет не менее насыщенным, чем в уходящем 2025-м. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Если говорить в целом про предстоящий год, знаете, работая рядом с Президентом практически каждый день, слушая Президента практически каждый день, я не хочу, конечно, драматизировать, но я абсолютно уверена, что всем нам на предстоящий 2026-й нужно приготовиться. Приготовиться работать еще лучше, приготовиться напрягаться еще сильнее. Приготовиться поднимать свою же планку, пускай не намного, но работать еще интенсивнее, работать с еще большей отдачей. Я уверена, что этого ждет от каждого из нас Президент", - сказала Наталья Эйсмонт.

В продолжении темы пресс-секретарь главы государства поделилась одним из кулуарных разговоров, который произошел во время посещения Президентом холдинга "Горизонт". По ее словам, покидая предприятие, Александр Лукашенко напомнил руководителю холдинга о необходимости "бежать и торопиться". На это глава государства ориентирует и правительство.

"У них был между собой разговор, в финале которого Президент сказал: "Вот я и премьеру накануне говорил, и тебе хочу сказать, руководителю такого коллектива, важнейшего для нас предприятия. Мы всех настраиваем бежать, торопиться. Если не будем бежать, то догонят, обгонят, затопчут и так далее". Но первым же должен бежать руководитель. Впереди всех должен идти руководитель, и люди должны это видеть. И вот очень спокойно и очень по-доброму сказал Президент: "Своим примером". Я абсолютно уверена, что Президент настроен бежать, что темп будет таким же. И мы через год с вами встретимся и новые цифры озвучим (о количестве проведенных главой государства мероприятий и поездок. - Прим. БЕЛТА), и они будут еще поэффектнее нынешних", - заявила Наталья Эйсмонт.