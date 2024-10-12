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Эйсмонт о "Марафоне единства": Эта акция - подарок от Президента и всей творческой сферы Беларуси
Акция "Марафон единства" и праздничный концерт - это подарок от Президента Беларуси и всей творческой сферы нашей страны. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт на концерте "Время выбрало нас" в рамках "Марафона единства" в Молодечно, пишет БЕЛТА.
"Не удивляйтесь, что я у вас здесь и сейчас. Все достаточно просто, хотя, как это часто бывает в нашей жизни, именно в самом простом есть самое главное. О главном я и хочу сегодня сказать. Я уверена, что все вы прекрасно помните: 17 сентября, в День народного единства, в "Минск-Арене" наш Президент дал старт целому "Марафону единства". Марафону, который начинается с Молодечно и затем охватит всю нашу страну", - сказала Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь главы государства напомнила, что акция "Марафон единства" началась с областных концертов во Дворце Республики. "Затем из этих концертов были выбраны самые лучшие для очень масштабного и кульминационного концерта в "Минск-Арене". А потом, если рассказывать просто и коротко, Президент у всех нас спросил: ну а как мы не покажем все лучшее людям, как не провезем этот концерт по всем нашим регионам, по всей нашей стране? Наши люди должны видеть белорусские таланты, должны видеть друг друга, видеть, знать и гордиться", - отметила она.
"Вот так зародилась эта идея, вот так мы оказались сегодня здесь, у вас в гостях. Концерт превратился в масштабную акцию, насыщенную самыми разными интереснейшими мероприятиями, и мы все видим: Молодечно этой акцией и этими мероприятиями живет уже два дня", - добавила пресс-секретарь главы государства.
Наталья Эйсмонт обратила внимание, что Президент сегодня работает на Гомельщине, где чествует лучших тружеников села: "Мы с вами абсолютно точно знаем, что они этого заслуживают. Я же здесь для того, чтобы всем вам передать самый теплый привет и самые добрые пожелания от главы нашего государства".
Пресс-секретарь Президента отметила, что и этот концерт, и вся акция "Марафон единства" - это подарок от нашего Президента и всей творческой сферы Беларуси. "Для того, чтобы мы с вами еще раз увидели, насколько мы, белорусы, талантливы и самобытны. Для того, чтобы снова убедились, что мы по-настоящему едины. Мы - настоящие белорусы. И пусть это время и этот вечер вам запомнятся и принесут только самые добрые эмоции и впечатления", - заключила Наталья Эйсмонт.
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