Эйсмонт о параде Победы в Москве: Стоять на Красной площади - это эмоции настоящего единения

Мы всегда знали, что День Победы - это великий праздник, один из главных, если не самый главный, если говорить фундаментально и идеологически. Таким мнением поделилась пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Стоять на Красной площади в Москве - это особые эмоции, эмоции настоящего единения. Сегодня, наблюдая парад, мы понимали значимость этого мероприятия для каждого, она только усиливается и только увеличивается. И вот порядка трех десятков мировых лидеров на трибуне, огромное количество членов делегаций, сопровождающих лиц, и все мы испытывали чувство единения", - рассказала Наталья Эйсмонт.