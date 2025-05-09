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Эйсмонт о параде Победы в Москве: Стоять на Красной площади - это эмоции настоящего единения
Мы всегда знали, что День Победы - это великий праздник, один из главных, если не самый главный, если говорить фундаментально и идеологически. Таким мнением поделилась пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
"Стоять на Красной площади в Москве - это особые эмоции, эмоции настоящего единения. Сегодня, наблюдая парад, мы понимали значимость этого мероприятия для каждого, она только усиливается и только увеличивается. И вот порядка трех десятков мировых лидеров на трибуне, огромное количество членов делегаций, сопровождающих лиц, и все мы испытывали чувство единения", - рассказала Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь Президента Беларуси отметила, что было приятно видеть, как братья-россияне относятся к Беларуси в целом, к белорусам и к нашему Президенту: "Очень приятно всегда видеть и слышать, как Президента приветствуют россияне, когда он проходит мимо трибун. В этот момент мы понимаем, что знают в России, кто их союзник, знают, кто их настоящий друг".