Эйсмонт: Под эгидой СНГ объединены крупнейшие телерадиокомпании Содружества, это хорошая практика

"Полагаю, все-таки, что наш общий голос, общая позиция будут звучать куда весомее, чем инициативы отдельно взятых государств, тем более что позитивный опыт совместной работы есть. В настоящее время страны ЕАЭС завершают работу над соглашением по согласованию подходов в части защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. Этот документ в настоящее время находится на завершающих стадиях внутригосударственных согласований" , - отметил Андрей Кунцевич.

"Очень хорошая практика есть в СНГ: под эгидой Содружества Независимых Государств объединены крупнейшие телерадиокомпании стран, которые ходят в него. Мы создали единый пул, у нас есть единые серверы, на которые мы сбрасываем свои материалы. Эти материалы может брать любая телерадиокомпания, размещать у себя в эфире, брать видео или звук для своих репортажей. Таким образом мы продвигаем свою повестку в других странах, и мы все рады, когда нам поступают какие-то сюжеты из дружественных стран. Мне кажется, что такое же нужно сделать в рамках ЕАЭС", - предложил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.