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Эйсмонт: Под эгидой СНГ объединены крупнейшие телерадиокомпании Содружества, это хорошая практика
Чтобы пространство ЕАЭС выглядело еще более привлекательным, уместно будет подумать над вариантами консолидации и взаимодействия стран - участниц ЕАЭС в части работы с мировыми цифровыми платформами. Таким мнением поделился первый замминистра информации Беларуси Андрей Кунцевич.
"Полагаю, все-таки, что наш общий голос, общая позиция будут звучать куда весомее, чем инициативы отдельно взятых государств, тем более что позитивный опыт совместной работы есть. В настоящее время страны ЕАЭС завершают работу над соглашением по согласованию подходов в части защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. Этот документ в настоящее время находится на завершающих стадиях внутригосударственных согласований", - отметил Андрей Кунцевич.
"Очень хорошая практика есть в СНГ: под эгидой Содружества Независимых Государств объединены крупнейшие телерадиокомпании стран, которые ходят в него. Мы создали единый пул, у нас есть единые серверы, на которые мы сбрасываем свои материалы. Эти материалы может брать любая телерадиокомпания, размещать у себя в эфире, брать видео или звук для своих репортажей. Таким образом мы продвигаем свою повестку в других странах, и мы все рады, когда нам поступают какие-то сюжеты из дружественных стран. Мне кажется, что такое же нужно сделать в рамках ЕАЭС", - предложил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Перспективы видят и в создании медиашкол, общей работе блогеров стран ЕАЭС.
Всего 450 журналистов получили аккредитацию МИД Беларуси. Помимо белорусских журналистов на Евразийском экономическом форуме присутствуют журналисты из ОАЭ, Мьянмы, Германии, Великобритании и даже Японии.