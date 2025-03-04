Эйсмонт рассказала о подготовке инаугурации Лукашенко

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Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала журналистам о подготовке к инаугурации главы белорусского государства Александра Лукашенко после его победы на прошедших в январе выборах. Видео с комментарием пресс-секретаря опубликовано в Telegram-канале "Время Первого", сообщает БЕЛТА.

"Мы планируем, продумываем, из каких составных частей она будет состоять. Мы знаем, что по традиции их несколько. Какие-то, может быть, новые элементы, нюансы привнести. Ничего революционно нового, конечно же, не будет. Все основные элементы будут сохранены. Но ищем, чем бы немножко разнообразить, украсить эту важнейшую церемонию", - сказала Наталья Эйсмонт.

Согласно Конституции Беларуси, Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".