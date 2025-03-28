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Факты и герои-космонавты. "Беларусьфильм" презентует документальную киноленту 10 апреля

В преддверии Дня космонавтики белорусский кинематограф вновь радует зрителей. Сегодня киностудия"Беларусьфильм" презентует документальный фильм "Наш космос". Режиссером выступил Дмитрий Лось.

Кинолента расскажет о вкладе Беларуси в освоение космического пространства. Увидим эксклюзивные кадры из архивов, интервью с участниками событий.

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Познакомимся ближе с героями-космонавтами - это Марина Василевская, Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий.

О развитии ракетно-космической техники нашими соотечественниками, а также о спецпрограммах полета на Луну смотрите в фильме «Наш космос» в кинотеатрах Беларуси.

ФильмБеларусьфильмкосмос