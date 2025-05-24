Федин рассказал о поставке СУ-30-СМ2 и других вооружений

MILEX официально завершил свою работу. Оргкомитет поблагодарил участников и гостей.

24 мая на полях форума замминистра обороны Беларуси прокомментировал поставку СУ-30-СМ2. Генерал Федин отметил боевые возможности истребителя, добавив, что он полностью импортозамещенный. Это подчеркивает курс нашей страны на внутреннее производство в оборонной сфере.

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Андрей Федин, замминистра обороны по вооружению, начальник вооружения ВС Беларуси:

"Этот контракт реализовался в течение нескольких лет. В результате совместной работы с поставщиками, это публичное акционерное общество "Яковлев" Российской Федерации, производителям удалось на основе тех требований, которые были уточнены нами, создать полностью импортозамещенный истребитель. Ведь изначально он разрабатывался с использованием французской авионики. Сегодня это полностью отечественный российский истребитель, который поступает благодаря совместной работе на вооружение Вооруженных Сил Беларуси".

Начальник вооружения ВС Беларуси также отметил, что планируется завершение поставки в текущем году транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, будет продолжена поставка зенитных ракетных комплексов Тор-М2. "Что касается работы с предприятиями оборонного сектора экономики Республики Беларусь, мы продолжаем плановую поэтапную модернизацию танков, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь на отечественном предприятии (это 140-й ремонтный завод). Об этом заключили контракт на этой выставке, - рассказал Андрей Федин. - Мы продолжаем поставку зенитных ракетных комплексов БУК-М2, которых вы могли видеть на открытой площадке выставки. Это общество "ОКБ ТСП" и многие другие образцы, которые сегодня в Вооруженных силах востребованы, а наши предприятия их с успехом производят".