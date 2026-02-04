Фельдман: Ожидать прорыва в переговорном процессе по Украине не стоит

Ожидать прорыва в переговорном процессе по Украине не стоит. Аналитики связывают это с тем, что стороны конфликта так и не смогли преодолеть принципиальные разногласия по ключевым вопросам. Послушаем мнение эксперта.

"Не должно быть никаких иллюзий и тем более завышенных ожиданий. Скорее всего, обсуждаться будут сугубо технические вопросы, например, гуманитарные проблемы, обмен пленными. Но какого-то дипломатического прорыва точно предвидеть не стоит, потому что все противоречия, которые существовали между Россией и Украиной еще в 2022 году на момент начала специальной военной операции, не теряют своей актуальности, не изживаются, к сожалению, а зачастую становятся еще более острыми и переходят уже в хроническую фазу".