Фельдман: Ожидать прорыва в переговорном процессе по Украине не стоит
Ожидать прорыва в переговорном процессе по Украине не стоит. Аналитики связывают это с тем, что стороны конфликта так и не смогли преодолеть принципиальные разногласия по ключевым вопросам. Послушаем мнение эксперта.
Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):
"Не должно быть никаких иллюзий и тем более завышенных ожиданий. Скорее всего, обсуждаться будут сугубо технические вопросы, например, гуманитарные проблемы, обмен пленными. Но какого-то дипломатического прорыва точно предвидеть не стоит, потому что все противоречия, которые существовали между Россией и Украиной еще в 2022 году на момент начала специальной военной операции, не теряют своей актуальности, не изживаются, к сожалению, а зачастую становятся еще более острыми и переходят уже в хроническую фазу".
Аналитик уверен, переговорная группа встретится, будет диалог, как всегда его теперь принято называть и характеризовать, продуктивный и позитивный, обогащающий обе стороны новыми знаниями, но только никаких практических результатов, которые бы осязались гражданами России или Беларуси, к сожалению, эта встреча не принесет.