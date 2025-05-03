Фейерверк 9 мая в Минске можно будет увидеть в 6 локациях

Праздничный фейерверк в Минске 9 мая можно будет увидеть в шести локациях. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления культуры Мингорисполкома Екатерину Лучину.

Фейерверк прогремит 9 мая сразу после военного парада и театрализованного эпизода. "Основной площадкой запуска станет сквер вблизи гостиницы "Беларусь". Также салюты пройдут в пяти районах города: в парке им. Павлова, микрорайоне Дрозды, парке им. Уго Чавеса, на площадке "Чижовка-Арены" и у Национальной библиотеки Беларуси", - сказала Екатерина Лучина.