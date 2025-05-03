3.66 BYN
3.04 BYN
3.45 BYN
Фейерверк 9 мая в Минске можно будет увидеть в 6 локациях
Фейерверк 9 мая в Минске можно будет увидеть в 6 локацияхnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c838977-7403-4c16-ba9f-749e62b9b02d/conversions/a889d124-9990-446f-8b5a-0a7854230703-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c838977-7403-4c16-ba9f-749e62b9b02d/conversions/a889d124-9990-446f-8b5a-0a7854230703-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c838977-7403-4c16-ba9f-749e62b9b02d/conversions/a889d124-9990-446f-8b5a-0a7854230703-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c838977-7403-4c16-ba9f-749e62b9b02d/conversions/a889d124-9990-446f-8b5a-0a7854230703-xl-___webp_1920.webp 1920w
Праздничный фейерверк в Минске 9 мая можно будет увидеть в шести локациях. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления культуры Мингорисполкома Екатерину Лучину.
Фейерверк прогремит 9 мая сразу после военного парада и театрализованного эпизода. "Основной площадкой запуска станет сквер вблизи гостиницы "Беларусь". Также салюты пройдут в пяти районах города: в парке им. Павлова, микрорайоне Дрозды, парке им. Уго Чавеса, на площадке "Чижовка-Арены" и у Национальной библиотеки Беларуси", - сказала Екатерина Лучина.
В местах проведения мероприятий будет установлено все необходимое оборудование, обеспечены соблюдение мер безопасности и порядок.