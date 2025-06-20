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Фейк! Милиция опровергла информацию о серийном маньяке в Минске
Сотрудники милиции во время мониторинга в интернете заметили сообщения о том, что в Минске якобы орудует маньяк, из-за которого погибли около 20 девушек. Эта информация является фейком, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ГУВД Мингорисполкома.
Помимо недостоверных запугивающих текстовых сообщений, в том числе с описанием внешности несуществующего преступника, в мессенджерах также распространяются видео с трупами якобы убитых женщин. Для усиления эффекта были использованы настоящие фотографии и видео погибших в Минске людей, смерти которых не имеют криминального характера.
В ГУВД подчеркнули, что криминогенная обстановка в Минске остается спокойной и контролируемой, серийных убийств в столице не было совершено.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, распространяющих фейки. В милиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.