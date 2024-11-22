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Фейки накануне выборов-2025: видео жестокого обращения с ребенком распространяется в Сети
Заграничные экстремисты продолжают обострять ситуацию перед выборами. В полном отсутствии хоть какого-либо повода стали по привычке клепать фейки, причем зацепиться стараются за что угодно, используя максимально шокирующий контент. Главное - в заголовке и комментариях написать о бездействии белорусской власти.
Шокирующее видео жестокого обращения с ребенком распространяется в Сети. Медиаподобные ресурсы, признанные в Беларуси экстремистскими, сопровождают кадры текстом, что "гэта дзяўчаткі з Менску з Сухарава так дурачацца ў цік-току". Естественно, никакого факт-чекинга экстремистские ресурсы не проводили и подали видео как непреложный факт морального разложения белорусской молодежи и наплевательского отношения властей. Экстремисты подводят аудиторию к ложным выводам и реакциям ("Хай іх міліцыя шукае, замест "экстрэмістаў"; "Милиции на таких наплевать. Есть же экстремисты"). До сих пор никаких опровержений от данных ресурсов не последовало, что указывает на злонамеренный вброс фейка про "дзяўчатак з Менску з Сухарава".
Между тем и белорусские, и российские паблики сообщают, что шокирующее видео снято в России. Официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский сообщил, что видео снято в Москве и "никакого отношения к Сухарево не имеет". Кадрами заинтересовалось и следствие Москвы, возбуждено уголовное дело по факту насилия над несовершеннолетним.
Само собой, те, кто "форсит" видео с конкретным умыслом, не станут проверять. Так что будьте осторожны с потреблением эмоционального контента. Соблюдайте информационную гигиену.
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