"Фейки не работают с личными историями" - как в БГУ через судьбы героев защищают историческую память

Фото: РИА Новости

В условиях информационной войны сохранение исторической памяти превратилось в важнейшую задачу для защиты государственности. Об этом говорила заместитель декана по идеологической и воспитательной работе исторического факультета Белорусского государственного университета Алина Веремейчик в "Актуальном интервью".

"Мы живем в период информационной войны, когда историческая память стала, к сожалению, инструментом политического давления и даже войны. И поэтому защита национальных интересов, исторической памяти - это защита, прежде всего, государственности Республики Беларусь", - подчеркнула она.

По словам Алины Веремейчик, современная молодежь уже не готова воспринимать историю только через лекции и лозунги. "Для нашей молодежи уже недостаточно просто лекций или каких-то лозунгов. Она достаточно активная. Ребята в аудиториях в школах, колледжах, университетах переходят из пассивных слушателей в тех, кто будет созидать эту историю. Соответственно, меняются и подходы, и методика воспитательной идеологической работы с молодежью", - отметила замдекана.

Алина Веремейчик

В БГУ основной акцент делают на развитии эмпатии у студентов. "Хочется отметить тенденции, которые существуют в том числе в Белорусском государственном университете. Мы прежде всего делаем акцент на сочувствии детей. То есть они переживают все через личное, например, общаясь с ветеранами, написав письма своим родственникам, даже дедушкам и бабушкам, которые уже давно умерли. Ребята делают презентации о своих семьях, участвуют в различных конкурсах", - рассказала замдекана.

И эта эмпатия помогает современному молодому человеку включиться в те исторические процессы, которые, казалось бы, уже далеко от него, которые уже не касаются его. Но при этом он прекрасно понимает важность этой эмпатии, этих событий для современного общества. Алина Веремейчик

Еще одним эффективным методом она назвала изучение персонализированной истории. "Мы изучаем персонализированную историю. Ведь мы, к сожалению, живем в мире фейков. А фейки как работают? Они не работают с личными историями, потому что личная история всегда является доказательством того, что что-то произошло. Они работают с общими цифрами, общими тенденциями. Когда вы изучаете персональную историю, вы показываете, что это действительно произошло", - объяснила замдекана.

В качестве примера она привела историю самого БГУ: "Когда началась Великая Отечественная война, 500 студентов и 50 преподавателей ушли в первые дни на фронт. И мы особо гордимся, что 12 человек, обучавшихся или преподававших в Белорусском государственном университете, стали героями Советского Союза. Вот это цифры, которые нельзя вычеркнуть из истории. И это персональные истории, которые являются доказательством подвига белорусского народа", - добавила Алина Веремейчик.