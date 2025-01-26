Фильберт: Беларусь, несмотря на внешнее давление, сумела удержать свой курс развития

Беларусь, несмотря на внешнее давление, сумела удержать свой курс развития. Таким мнением поделился блогер и автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт. То, чего добилась наша страна, эксперт называет достоянием и отмечает феноменальную способность государства сохранять нейтралитет и сотрудничать с другими странами.

Самое большое достояние, чего добилась Беларусь, ее народ и ее правительство, это то, что у вас нет войны, считает блогер. "Несмотря на все западные санкции, на все попытки Запада, вы все равно сотрудничаете и открыты для Запада как в финансовом, так и в политическом смысле, и не отказались от Востока (Россия, Китай и другие страны бывшего постсоветского пространства). И это как раз то, что не нравится многим глобалистам и их представителям в европейских правительствах. И это самая большая заслуга".

По его словам, это одно из уникальных событий в мировой истории. "У России тоже был период с Ельциным, когда они заигрывали с Западом. Мы помним, что это, как это было. Я сам жил там в то время, сам искал, на что купить хлеб в такой "самой демократической России", как они нас называли тогда", - вспомнил он.