Фильберт: Беларусь, несмотря на внешнее давление, сумела удержать свой курс развития

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Беларусь, несмотря на внешнее давление, сумела удержать свой курс развития. Таким мнением поделился блогер и автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт. То, чего добилась наша страна, эксперт называет достоянием и отмечает феноменальную способность государства сохранять нейтралитет и сотрудничать с другими странами.
Самое большое достояние, чего добилась Беларусь, ее народ и ее правительство, это то, что у вас нет войны, считает блогер. "Несмотря на все западные санкции, на все попытки Запада, вы все равно сотрудничаете и открыты для Запада как в финансовом, так и в политическом смысле, и не отказались от Востока (Россия, Китай и другие страны бывшего постсоветского пространства). И это как раз то, что не нравится многим глобалистам и их представителям в европейских правительствах. И это самая большая заслуга".
По его словам, это одно из уникальных событий в мировой истории. "У России тоже был период с Ельциным, когда они заигрывали с Западом. Мы помним, что это, как это было. Я сам жил там в то время, сам искал, на что купить хлеб в такой "самой демократической России", как они нас называли тогда", - вспомнил он.
Беларусь, несмотря на все давление, на все исторические периоды, смогла удержать свой курс и оказалась в этом совершенно права, считает Сергей Фильберт. "Посмотрите, что случилось со всеми остальными странами. У Грузии была война, в Украине есть война. Возьмем Чечню, которая решила отделиться от России тогда под флагом исламистов. Это все как раз происки Запада. Беларусь феноменальным образом умудряется здесь лавировать так, чтобы не было войны и было сотрудничество со всеми. И, скажем так, не заигрывала и не ставила на кон свою совесть и честь ради интересов каких-то небольших элит, ради финансовой выгоды. Тем более что сейчас, я думаю, всем понятно, что заигрывать с Западом очень опасно".