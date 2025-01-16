Финальный ролик с масштабных съемок дрифта в Беларуси уже в интернете!

В интернете появился финальный ролик после масштабных съемок дрифта в Беларуси.

Осенью 2024 года в Беларуси из-за крупного проекта перекрывали проспекты и улицы в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве и Минске.

Видео опубликовано на YouTube. Судя по описанию к публикации, будет и вторая часть. Сам ролик длится 10 минут, и за первые 12 часов его просмотрели 30 тыс. зрителей. В финальную версию попали Коссовский, Несвижский замки, площадка у Брестской крепости, центральная улица Советская в Гомеле, Национальная библиотека, проспект Независимости в столице, аэропорт и даже ядро "Минск-Арены".

Тогда ради проекта в Беларусь приехал известный немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер. За две недели пилоты сожгли более 200 шин и свыше 1 тонны топлива. Всего было задействовано 6 каров. За техническим состоянием автомобилей следили 10 механиков. На каждой локации дрифтеры делали по несколько дублей.

Кстати, любой желающий мог наблюдать за съемочным процессом. Расписание и маршрут были известны заранее.

К этому проекту привлекли 14 мастеров боковой езды из разных стран. Кроме белорусов снимались пилоты из Японии, Бразилии, Австралии и Таиланда.

"Все очень положительно отзываются, улыбаются. Все немного в шоке, в хорошем смысле, от того, что можно дрифтить в городах на центральных улицах", - отмечал дрифт-пилот, чемпион Беларуси Дмитрий Нагула.

Джейк Джонс, дрифт-пилот (Австралия):

"Это фантастически, какую поддержку оказывает ваше правительство нам и организаторам съемок. Проехать на наших машинах в самом центре города - это что-то невероятное. Спасибо за такую помощь. Спасибо Беларуси, ваша страна прекрасна!"