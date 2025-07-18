"Фишек новых нет". Ректор БГУИР о новшествах вступительной кампании - 2025

"Мы даже говорили, что основная фишка вступительной кампании этого года в том, что фишек новых каких-то принципиальных нет, - отметил Вадим Богуш. - Мы приросли новыми специальностями, потому что вузы ежегодно отрабатывают не только изменения технологий, мы постоянно анализируем то, как развиваются наши реальные секторы экономики, и стараемся ориентироваться не только на существующие потребности, но и на те, которые появятся через 4-5 лет. Потому что наши выпускники - абитуриенты, в эти дни с волнением ожидающие итогов зачисления в университеты, а через 4-5 лет это молодые специалисты, которые на первых рабочих местах с высоким уровнем подготовки продолжат развивать нашу промышленность, аграрный сектор, медицину и многие другие направления".