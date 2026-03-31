"Фокус смещается на энергетическую безопасность" - эксперт Ширинов о конфликте на Ближнем Востоке

"Это выглядит как переход от стратегии максималистических целей к стратегии управления рисками. И если вначале Соединенные Штаты ожидали дестабилизировать режим в Исламской Республике Иран, планировали быструю победу, но по факту они столкнулись с большой геополитической реальностью. Иран продемонстрировал высокую адаптивность. Но на фоне этого цена прямого столкновения, скажем, оказалась потенциально катастрофически высокой для мировой экономики. И сегодня, по факту, фокус смещается уже на энергетическую и логистическую безопасность. Контроль над Ормузским проливом, защита ключевых энергообъектов, которые расположены в регионе, - сегодня это не просто военная задача, это вопрос вообще выживания глобальных рынков".