Формула будущей пенсии: в Минтруда объяснили, как работают накопительные взносы "3 плюс 3"

Белорусы могут заранее повлиять на размер будущих выплат. В стране действует программа дополнительного накопительного страхования "3 плюс 3". Механизм рассчитан на граждан, которые еще не достигли пенсионного возраста. Участник самостоятельно выбирает размер взносов - до 10 % от заработной платы.

В результате после выхода на заслуженный отдых человек, помимо основной, получает и накопительную выплату.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Плюс в добровольном накопительном пенсионном страховании в том, что подключается еще и работодатель. Работодатель в обязательном порядке должен соразмерно уплачивать еще страховые взносы дополнительно, но не более 3 %. Так, если у нас работник выбрал тариф 2 %, то работодатель еще присоединяется и выплачивает плюс 2%. Если работник выбрал тариф 4 %, то есть больше 3 %, то работодатель тогда уплачивает дополнительно плюс 3 % ".

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1deb4a4c-d2b8-4e8c-8eaf-273fac5f297f/conversions/068feef1-1b86-4a7a-a9d7-24d36a5604d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1deb4a4c-d2b8-4e8c-8eaf-273fac5f297f/conversions/068feef1-1b86-4a7a-a9d7-24d36a5604d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1deb4a4c-d2b8-4e8c-8eaf-273fac5f297f/conversions/068feef1-1b86-4a7a-a9d7-24d36a5604d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1deb4a4c-d2b8-4e8c-8eaf-273fac5f297f/conversions/068feef1-1b86-4a7a-a9d7-24d36a5604d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще один способ увеличить выплаты практически вдвое - отложить их получение и продолжить трудовую деятельность. Такая возможность предоставляется работающим пенсионерам. Необходимо обратиться в Управление соцзащиты и оформить заявление.