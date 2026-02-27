3.75 BYN
Формула будущей пенсии: в Минтруда объяснили, как работают накопительные взносы "3 плюс 3"
Белорусы могут заранее повлиять на размер будущих выплат. В стране действует программа дополнительного накопительного страхования "3 плюс 3". Механизм рассчитан на граждан, которые еще не достигли пенсионного возраста. Участник самостоятельно выбирает размер взносов - до 10 % от заработной платы.
В результате после выхода на заслуженный отдых человек, помимо основной, получает и накопительную выплату.
Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Беларуси:
"Плюс в добровольном накопительном пенсионном страховании в том, что подключается еще и работодатель. Работодатель в обязательном порядке должен соразмерно уплачивать еще страховые взносы дополнительно, но не более 3 %. Так, если у нас работник выбрал тариф 2 %, то работодатель еще присоединяется и выплачивает плюс 2%. Если работник выбрал тариф 4 %, то есть больше 3 %, то работодатель тогда уплачивает дополнительно плюс 3 % ".
Еще один способ увеличить выплаты практически вдвое - отложить их получение и продолжить трудовую деятельность. Такая возможность предоставляется работающим пенсионерам. Необходимо обратиться в Управление соцзащиты и оформить заявление.
После завершения работы специалисты произведут перерасчет с учетом дополнительного cтажа. Срок отказа от пенсии напрямую влияет на ее конечную сумму. Один год отсрочки даст плюс 6 % к выплате. Два и три года - 8 и 10 % соответственно, четыре и пять лет - 12 и 14 %.