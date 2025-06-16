Форум СГ "Великое наследие - общее будущее" пройдет в 2026 году в Беларуси

В Бресте сегодня прошла 68-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Депутаты приняли заявление по вопросам защиты исторической правды и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В Брест участники сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России прибыли накануне. Одной из первых точек визита стала крепость-герой. Там представители обеих стран возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Родины. 16 июня все собрались в зале заседаний Брестского облисполкома.

Акцент в диалоге был сделан прежде всего на сохранение и защиту исторической памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня важно помнить о героическом подвиге советского народа. Этот посыл - в основе решения, которое приняли участники сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Будет создана специальная постоянно действующая комиссия.

Также в повестке реализация поручений глав государств, озвученных в апреле, в ходе международного форума "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. К слову, сегодня принято решение придать мероприятию статус ежегодного. В следующий раз оно пройдет в Беларуси.

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Артем Туров, председатель комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму Союза Беларуси и России:

"Запад по факту переписывает историю. Мы это видим в ряде бывших советских республик. Как это произошло на территории бывшей Украины. И нам - россиянам и белорусам - необходимо отстаивать ту историческую правду, за что сражались наши деды, прадеды, отцы, чтобы передать настоящую историю будущим поколениям".

"С нашей молодежью и людьми в целом пытаются работать другие "комиссии" и "историки", которые хотят трансформировать нашу историческую память. К сожалению, им это удалось сделать в Украине, Прибалтике, Польше. Но наша задача - это не допустить", - отметил зампредседателя комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/685a1585-c6c6-4fba-a3e3-ffcc09201360/conversions/e0f59e06-c564-47b6-838c-495f4fd542c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/685a1585-c6c6-4fba-a3e3-ffcc09201360/conversions/e0f59e06-c564-47b6-838c-495f4fd542c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/685a1585-c6c6-4fba-a3e3-ffcc09201360/conversions/e0f59e06-c564-47b6-838c-495f4fd542c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/685a1585-c6c6-4fba-a3e3-ffcc09201360/conversions/e0f59e06-c564-47b6-838c-495f4fd542c2-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Клишевич

Еще одной темой повестки стало рассмотрение отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2024 год.

"У нас кассовое исполнение бюджета, за 2024 год - 99,4 %. Самое главное, что бюджет Союзного государства с каждым годом растет. На 2025 год бюджет был увеличен на 19 %. За последние 25 лет более 90 программ и проектов было реализовано в рамках работы Союзного государства. И ощутимые результаты уже есть", - заметил председатель комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Союза Беларуси и России Виктор Селиверстов.