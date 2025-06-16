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Форум СГ "Великое наследие - общее будущее" пройдет в 2026 году в Беларуси

В Бресте сегодня прошла 68-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Депутаты приняли заявление по вопросам защиты исторической правды и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В Брест участники сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России прибыли накануне. Одной из первых точек визита стала крепость-герой. Там представители обеих стран возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Родины. 16 июня все собрались в зале заседаний Брестского облисполкома.

Акцент в диалоге был сделан прежде всего на сохранение и защиту исторической памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня важно помнить о героическом подвиге советского народа. Этот посыл - в основе решения, которое приняли участники сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Будет создана специальная постоянно действующая комиссия.

Также в повестке реализация поручений глав государств, озвученных в апреле, в ходе международного форума "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. К слову, сегодня принято решение придать мероприятию статус ежегодного. В следующий раз оно пройдет в Беларуси.

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Артем Туров, председатель комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму Союза Беларуси и России:

"Запад по факту переписывает историю. Мы это видим в ряде бывших советских республик. Как это произошло на территории бывшей Украины. И нам - россиянам и белорусам - необходимо отстаивать ту историческую правду, за что сражались наши деды, прадеды, отцы, чтобы передать настоящую историю будущим поколениям".

"С нашей молодежью и людьми в целом пытаются работать другие "комиссии" и "историки", которые хотят трансформировать нашу историческую память. К сожалению, им это удалось сделать в Украине, Прибалтике, Польше. Но наша задача - это не допустить", - отметил зампредседателя комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич.

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Сергей Клишевич

Еще одной темой повестки стало рассмотрение отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2024 год.

"У нас кассовое исполнение бюджета, за 2024 год - 99,4 %. Самое главное, что бюджет Союзного государства с каждым годом растет. На 2025 год бюджет был увеличен на 19 %. За последние 25 лет более 90 программ и проектов было реализовано в рамках работы Союзного государства. И ощутимые результаты уже есть", - заметил председатель комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Союза Беларуси и России Виктор Селиверстов.

Сессия Парламентского собрания союза Беларуси и России прошла в 68-й раз. И Брест, к слову, был выбран в год 80-летия Великой Победы не случайно: именно здесь в июне 1941-го был дан отпор врагу.

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