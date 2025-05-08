Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Фото победителей на памятном стенде. Белтелерадиокомпания собрала 50 историй о героях войны

Герои живы, пока звучат их имена! К 80-летию Великой Победы Белтелерадиокомпания собрала 50 историй, посвященных героям. Лица победителей, прошедших дорогами войны, смотрят с праздничного стенда. А из семейных историй, которые передаются из поколения в поколение, собран альбом в память о героях. В нем сотрудники медиахолдинга рассказывают о своих родных, которым довелось пережить все тяготы военного лихолетья.

Изображение

Многие из героев удостоены высоких наград. Инициаторами проекта стали активисты Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании.

Изображение

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио: "Великую Отечественную войну мой дед встретил, когда ему было только 19 лет. И ему доверили зенитную батарею. На счету зенитчиков, которыми командовал мой дед, 98 сбитых немецких самолетов. Мы знаем о нашем дедушке только по фотографиям, по воспоминаниям, по тем публикациям сводки Совинформбюро, в которых говорилось о подвиге лейтенанта Гринника. И память, конечно же, нужна не мертвым - она нужна нам".

Изображение

Павел Булацкий, главный директор телеканала "Беларусь 5": "Мой великий дедушка, который прошел всю войну, который приобрел, как многие, наверное, уже знают, за собственные средства самолет, воевал на нем, был сбит, потом опять воевал. И даже в Музее истории Великой Отечественной войны лежит письмо Иосифа Виссарионовича Сталина к экипажу самолета моего дедушки. Пока мы помним ту Победу, которую нам подарили в 1945 году, мы живы. И я и своему сыну, и своей дочке через поколение уже передаю вот эту историю, связанную с героическими событиями той Великой Победы".

Изображение

Валерий Радуцкий, главный директор радио "Беларусь": "Память для нас сейчас должна быть на первом месте. И мне очень отрадно и приятно, что здесь, на стенде, есть фото моего дедушки, который прошел всю войну. И мне бы хотелось, чтобы мы, наше поколение, также продолжали рассказывать своим детям, своим внукам, своим правнукам, о том, что если бы не было этой Победы, не было нас, не было бы нашей страны. Вот это, наверное, самое главное".

Альбом проекта "50 историй к 80-летию Великой Победы" станет частью музея истории Белорусского телевидения.

БелтелерадиокомпанияДень Победы