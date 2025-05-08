Фото победителей на памятном стенде. Белтелерадиокомпания собрала 50 историй о героях войны

Герои живы, пока звучат их имена! К 80-летию Великой Победы Белтелерадиокомпания собрала 50 историй, посвященных героям. Лица победителей, прошедших дорогами войны, смотрят с праздничного стенда. А из семейных историй, которые передаются из поколения в поколение, собран альбом в память о героях. В нем сотрудники медиахолдинга рассказывают о своих родных, которым довелось пережить все тяготы военного лихолетья.





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Многие из героев удостоены высоких наград. Инициаторами проекта стали активисты Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании.

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Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио: "Великую Отечественную войну мой дед встретил, когда ему было только 19 лет. И ему доверили зенитную батарею. На счету зенитчиков, которыми командовал мой дед, 98 сбитых немецких самолетов. Мы знаем о нашем дедушке только по фотографиям, по воспоминаниям, по тем публикациям сводки Совинформбюро, в которых говорилось о подвиге лейтенанта Гринника. И память, конечно же, нужна не мертвым - она нужна нам".

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Павел Булацкий, главный директор телеканала "Беларусь 5": "Мой великий дедушка, который прошел всю войну, который приобрел, как многие, наверное, уже знают, за собственные средства самолет, воевал на нем, был сбит, потом опять воевал. И даже в Музее истории Великой Отечественной войны лежит письмо Иосифа Виссарионовича Сталина к экипажу самолета моего дедушки. Пока мы помним ту Победу, которую нам подарили в 1945 году, мы живы. И я и своему сыну, и своей дочке через поколение уже передаю вот эту историю, связанную с героическими событиями той Великой Победы".

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Валерий Радуцкий, главный директор радио "Беларусь": "Память для нас сейчас должна быть на первом месте. И мне очень отрадно и приятно, что здесь, на стенде, есть фото моего дедушки, который прошел всю войну. И мне бы хотелось, чтобы мы, наше поколение, также продолжали рассказывать своим детям, своим внукам, своим правнукам, о том, что если бы не было этой Победы, не было нас, не было бы нашей страны. Вот это, наверное, самое главное".