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ФОТОФАКТ: Северное сияние в Беларуси

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Фото БЕЛТА

Северное сияние можно было наблюдать по всей территории Беларуси, пишет БЕЛТА.

Мощная вспышка на Солнце вызвала геомагнитную бурю уровня G4-5 (Кр8-9) на Земле.

Изображение
Фото БЕЛТА
Изображение
Фото БЕЛТА
магнитная буряСеверное сияние

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