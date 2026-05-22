Франклин Грэм уверен, что Александр Лукашенко и Дональд Трамп могли бы стать друзьями

Беларусь посетил президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма (США) Франклин Грэм. Он встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, впечатлениями от разговора поделился в "Актуальном интервью", а также рассказал о гуманитарных проектах и роли духовной дипломатии и надежде.

Франклин Грэм, который уже 30 лет занимается гуманитарной миссией и является главой благотворительной организации "Сума самаритянина", встретился с Александром Лукашенко и был впечатлен. "Он сильно напоминает мне нашего Президента Трампа. Я нахожу его прямым человеком, честным в своих суждениях. Он не боится быть откровенным. Я верю, что он может стать другом Президенту Трампу. Я хотел бы, чтобы они когда-нибудь встретились", - поделился Франклин Грэм.

По его словам, оба лидера - люди, которые любят решать проблемы. А для этого нужно встречаться и работать вместе.

"Президент Трамп спрашивает меня о духовных вещах. Иногда он приглашает меня в Белый дом. Я не единственный, у него есть ряд людей, которые дают ему духовные советы. Но я консультирую его именно по духовным вопросам, а не по политическим. У него достаточно людей, которые занимаются политикой", - пояснил генеральный директор Евангелистской ассоциации.

Организация "Сума самаритянина" работает в Беларуси уже 30 лет. За это время, по словам Грэма, роздано более 5 млн подарков детям. "Только в этом году мы подготовили 70 тыс. подарков и раздаем их через церкви на Рождество. Мы хотим, чтобы дети знали: Бог любит их, они особенные для Него, и у Бога есть план и цель для их жизни", - сказал генеральный директор Евангелистской ассоциации.

Но миссия не ограничивается подарками. У организации есть мобильные госпитали, более тысячи добровольных врачей и медсестер. "Во время ковида мы развернули госпиталь в Кремоне, Италия, - в эпицентре пандемии в Европе. Лечили сотни людей", - отметил Франклин Грэм.

В Беларуси живут люди разных конфессий в мире. Грэм считает, что у христиан есть своя роль в содействии решению мировых проблем. "Я думаю, что мы, как христиане, все должны быть посланниками Бога. Важно, чтобы мы делились Божьей любовью, не были застенчивыми или робкими, а говорили о вещах, которые важны, которые являются Божьими делами. Я не хочу вмешиваться в политику, но речь идет о Слове Божьем", - уверен генеральный директор Евангелистской ассоциации.