Фронтовые песни, победные марши 9 Мая звучали по всему Витебску

Мы гордимся подвигом наших защитников. Белорусы продолжают нести цветы к мемориалам и памятникам. Насыщенная программа - в Витебске.

После официальных мероприятий весь день работают развлекательные площадки.

Победные марши сегодня звучат по всему Витебску. На площадях, в парках и скверах играют духовые оркестры. Под открытым небом - выставка военной техники, жителей и гостей областного центра угощают солдатской кашей. Весь день к мемориалам несут цветы.

Вечный огонь мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков утопает в цветах. Поклониться памяти героев приходят семьями. В годы Великой Отечественной враг хотел полностью уничтожить Витебск. На момент освобождения город на Западной Двине лежал в руинах. Только представьте: Советскую армию встречали всего 118 жителей.

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Тысячи жителей и гостей областного центра встретили праздничное шествие и парад. Впереди техника времен Великой Отечественной. Под Оршей в 41-м залпы "катюш" громко заявили, что советский народ будет защищать свое любой ценой. В составе механизированной колонны БТР-70, боевая машина "Кайман", белорусский "Волат". В строю военнослужащие Витебского гарнизона, а также будущие защитники - кадеты. С вертолета разбросали праздничные листовки о том, что мы победили.

Фронтовые песни подпевают и в микрорайонах областного центра. Артисты серьезно поработали и над образом, и над репертуаром!