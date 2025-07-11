"Гадалка" выманила деньги у столбчанки на вокзале в Барановичах

Транспортная прокуратура Бреста поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному о грабеже. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на службу информации прокуратуры Брестской области.

Случай произошел 21 марта 2025 года. На электричке 62-летняя жительница Столбцов ехала в Брест в гости к дочери. Во время остановки на вокзале Барановичи-Полесские пенсионерка вышла прогуляться по перрону. Там пассажирка встретила женщину, которая провела для нее "обряд гадания и ритуал благополучия" и похитила из кошелька 300 белорусских рублей.

"Потерпевшая сразу же обнаружила пропажу денег и стала кричать. В ответ обвиняемая бросила одну купюру номиналом 100 белорусских рублей и покинула привокзальную площадь. 200 рублей впоследствии "гадалка" потратила на собственные нужды", - рассказали в прокуратуре. Ущерб злоумышленница возместила.

Суд Барановичского района и города Барановичи признал фигурантку виновной по ч.1 ст.206 УК. В наказание она получила один месяц ареста.