ГАИ Беларуси уделит повышенное внимание безопасности на дорогах в длинные выходные

Госавтоинспекция в длинные выходные перешла на усиленный контроль несения службы. Автоинспекторы уделят повышенное внимание дорожной безопасности.

Наряды спецподразделения ДПС "Стрела" отправились во все области страны. Также дорожная милиция использует для выявления нарушений республиканскую систему мониторинга, то есть камеры видеонаблюдения.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуcи:

"В длительные выходные Госавтоинспекция уделит повышенное внимание дорожной безопасности. С участием нарядов спецподразделения ДПС "Стрела" МВД организованы рейдовые мероприятия на аварийно опасных участках дорог Витебской и Минской областей. Под контролем инспекторов соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости быть предельно внимательными на дороге, а также о категорическом запрете на управление транспортными средствами в случае употребления алкоголя".