ГАИ Беларуси усилит контроль по соблюдению безопасности в маршрутках

С 8 по 10 июля сотрудники ГАИ усиленно проверяют водителей маршруток. Это касается и городских, и междугородних перевозчиков. По 10 июля запланированы рейды по всей стране.

Такая масштабная проверка пассажирских микроавтобусов проводилась весной. Тогда было выявлено свыше тысячи нарушений. В основном это было игнорирование ремней безопасности.

Павел Санкевич, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Основное внимание инспекторы направят на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии опьянения, несоблюдение установленной скорости, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности в междугороднем и пригородном сообщении, неисправным транспортом либо при условии, когда участие в дорожном движении запрещено".