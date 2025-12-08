ГАИ напоминает, что с 1 декабря водители обязаны использовать зимние шины

В Беларуси с 1 декабря участвовать в дорожном движении на автомобиле с летней резиной запрещено. Чтобы избежать нештатных ситуаций на дороге, водителям рекомендуют соблюдать скоростные ограничения, избегать резких маневров, держать дистанцию и необходимый боковой интервал, а также заблаговременно снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами.





В ГАИ призывают перед началом движения оценивать дорожную обстановку и учитывать прогнозы синоптиков, с ухудшением погодных условий быть предельно внимательными при управлении транспортом.

Госавтоинспекция напоминает, что вероятность дорожно-транспортных происшествий на дорогах с мокрым, обледенелым, заснеженным покрытием существенно возрастает. На таких дорогах уменьшается коэффициент сцепления колес с дорогой, вследствие чего возникает большая вероятность проскальзывания и пробуксовки шин автомобиля. При неправильных действиях водителя в этих условиях автомобиль может стать неуправляемым, что может привести к созданию аварийной ситуации или ДТП.

При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами.

При этом зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. По обновленным ПДД, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года, маркировка зимней резины требует комбинации: знак горной вершины со снежинкой и один из знаков "M+S", "M&S", "MS". Остаточная глубина протектора (а не высота) - не менее 4 мм без привязки к конкретному покрытию.

Ошипованные шины по-прежнему запрещены летом (июнь-август) и должны быть на всех осях.

Использование всесезонной резины в зимний период запрещено

Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката. Но только смена резины не гарантирует 100 % сцепления с поверхностью дороги.

И помните, если при движении вы почувствовали, что на каком-то участке авто "понесло", знайте - это может повториться!

Залог повышения безопасности - выбор безопасной скорости, дистанции и интервала