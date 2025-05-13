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ГАИ напомнила мотоциклистам правила безопасности на дороге
В ГАИ напомнили мотоциклистам правила безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В соответствии с ПДД, водителю мотоцикла запрещается двигаться на мотоцикле на одном колесе, а также не держась за руль обеими руками, за исключением случаев подачи сигнала рукой, или не держа ноги на педалях (подножках). Нарушая данное правило, мотоциклист ставит себя в условия, когда он может потерять управление. При этом уже после потери управления вернуть его будет практически невозможно, в результате чего будет создана опасность для других участников дорожного движения, что в свою очередь может обернуться печальными последствиями.
За нарушение указанного требования мотоциклист может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления на срок до 6 месяцев или без лишения.