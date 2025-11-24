3.69 BYN
ГАИ предупреждает: осенне-зимние условия требуют повышенного внимания на дорогах
Мокрый снег и дождь, туман, гололедица и ранние сумерки делают дороги особенно опасными. В осенне-зимний период Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными.
Чтобы снизить риски, инспекторы ежедневно проводят профилактические рейды, используют разные формы контроля и задействуют возможности республиканской системы мониторинга.
Любое нарушение требований правил дорожного движения может стать причиной аварии. Госавтоинспекция подчеркивает: здоровьем и жизнью при этом рискуют и водители, и пешеходы.
Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Водителям необходимо проявлять повышенную внимательность, особенно вблизи пешеходных переходов и жилых зон. Перед проездом пешеходного перехода водителям необходимо заблаговременно снижать скорость, чтобы иметь возможность остановиться и предоставить преимущество пешеходам. Также необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и тормозной путь транспортного средства, который на мокрой или обледеневшей дороге будет увеличен вне зависимости от вида шин, установленных на транспорте".
Для повышения уровня безопасности пешеходов рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде и сумках. Такие средства позволяют значительно повысить видимость человека для водителей в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.