ГАИ предупреждает: осенне-зимние условия требуют повышенного внимания на дорогах

Мокрый снег и дождь, туман, гололедица и ранние сумерки делают дороги особенно опасными. В осенне-зимний период Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными.

Чтобы снизить риски, инспекторы ежедневно проводят профилактические рейды, используют разные формы контроля и задействуют возможности республиканской системы мониторинга.

Любое нарушение требований правил дорожного движения может стать причиной аварии. Госавтоинспекция подчеркивает: здоровьем и жизнью при этом рискуют и водители, и пешеходы.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Водителям необходимо проявлять повышенную внимательность, особенно вблизи пешеходных переходов и жилых зон. Перед проездом пешеходного перехода водителям необходимо заблаговременно снижать скорость, чтобы иметь возможность остановиться и предоставить преимущество пешеходам. Также необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и тормозной путь транспортного средства, который на мокрой или обледеневшей дороге будет увеличен вне зависимости от вида шин, установленных на транспорте".