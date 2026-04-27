ГАИ призывает мотоциклистов соблюдать ПДД

Для обеспечения безопасности на дорогах мотоциклистов призывают соблюдать правила: не рисковать собственной жизнью и не создавать аварийных ситуаций. За это предусмотрены штрафы, инспекторы выезжают в рейды, чтобы фиксировать правонарушения.

Водителям авто также рекомендуют чаще смотреть в зеркала, чтобы не упустить из виду двухколесные транспортные средства в попутном направлении движения.

Даже опытным мотоциклистам не будет лишним войти в сезон не на магистралях города, а на площадке автошкол. Вспомнить габариты скоростной машины и привыкнуть к газу и тормозу после долгого зимнего перерыва. Это поможет сократить риск ДТП.

