ГАИ призывает мотоциклистов соблюдать ПДД
Автор:Редакция news.by
Для обеспечения безопасности на дорогах мотоциклистов призывают соблюдать правила: не рисковать собственной жизнью и не создавать аварийных ситуаций. За это предусмотрены штрафы, инспекторы выезжают в рейды, чтобы фиксировать правонарушения.
Водителям авто также рекомендуют чаще смотреть в зеркала, чтобы не упустить из виду двухколесные транспортные средства в попутном направлении движения.
Даже опытным мотоциклистам не будет лишним войти в сезон не на магистралях города, а на площадке автошкол. Вспомнить габариты скоростной машины и привыкнуть к газу и тормозу после долгого зимнего перерыва. Это поможет сократить риск ДТП.