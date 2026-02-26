3.75 BYN
ГАИ проводит мониторинг дорожного покрытия по всей Беларуси
Госавтоинспекция в эти дни, кроме обычного патрулирования, ведет мониторинг дорожного покрытия по всей Беларуси. Резкие перепады температур отражаются на проезжей части, асфальт деформируется, появляются трещины и ухабы, поэтому необходимо устранять все проблемы в оперативном режиме, а также восстанавливать и ремонтировать дороги - такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Особое внимание уделено критическим дефектам на загородных трассах, где высокая скорость и образовавшиеся ямы могут стать причиной аварии.
Александр Хромченко, замначальника управления - начальник отдела управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"После обнаружения выбоин либо другого дефекта проезжей части информируется балансодержатель автомобильной дороги или улицы населенного пункта, далее принимаются меры для устранения недостатка. Если в ходе проверки будет установлено, что ранее обслуживающей организацией не были приняты меры к устранению дефекта, который образовался задолго до этого, то это является основанием для начала административного процесса по отношению к должностному лицу дорожной либо эксплуатационной организации".
В случае критических дефектов на дороге ГАИ рекомендует сообщать об опасных ямах и ухабах в дежурную часть ГАИ по телефону 102 или в чат-бот в Telegram "Добрая дорога". В целом по Беларуси в 2026 году планируют отремонтировать более 5 тыс. км дорог республиканского и местного значения. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Качественное покрытие остается визитной карточкой не только отдельных городов, но и всей страны.