ГАИ следит за безопасным движением в связи с плохой видимостью на дорогах

В Беларуси сотрудники Госавтоинспекции следят за ситуацией на дорогах, где видимость и движение затрудняют дождь и туман.

Чтобы обозначить себя ГАИ просит водителей включить ближний свет и противотуманные фары.

Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

"Наступление зимнего периода традиционно связано с наличием определенных рисков и угроз в обеспечении безопасности дорожного движения. В первую очередь это связано с сокращением продолжительности светового дня, а также понижением среднесуточной температуры".

"Поэтому Государственная автомобильная инспекция настоятельно рекомендует водителям поменять стиль вождения, в обязательном порядке использовать зимние шины, соблюдать установленную скорость движения, не нарушать правила маневрирования", - добавил он.