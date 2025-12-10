3.77 BYN
ГАИ следит за безопасным движением в связи с плохой видимостью на дорогах
В Беларуси сотрудники Госавтоинспекции следят за ситуацией на дорогах, где видимость и движение затрудняют дождь и туман.
Чтобы обозначить себя ГАИ просит водителей включить ближний свет и противотуманные фары.
Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска:
"Наступление зимнего периода традиционно связано с наличием определенных рисков и угроз в обеспечении безопасности дорожного движения. В первую очередь это связано с сокращением продолжительности светового дня, а также понижением среднесуточной температуры".
"Поэтому Государственная автомобильная инспекция настоятельно рекомендует водителям поменять стиль вождения, в обязательном порядке использовать зимние шины, соблюдать установленную скорость движения, не нарушать правила маневрирования", - добавил он.
ГАИ напоминает пешеходам о необходимости использовать светоотражающие элементы: яркую одежду и фликеры, а также быть осторожными при пересечении проезжей части.